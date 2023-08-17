دجل وشعوذة "أونلاين".. استجواب المتهمين بالاستيلاء على أموال المواطنين

كتب: أمنية الموجى

تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع متهمين بالنصب والاحتيال على المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعى زاعمين قدرتهما على ممارسة أعمال الدجل والشعوذة

وكشفت التحريات الأمنية عن قيام المتهمين بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى ارتكاب جرائم النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين عن طريق إنشاء وإدارة العديد من الصفحات الإلكترونية الاحتيالية على مواقع التواصل الاجتماعى بأسماء وهمية، والقيام بمشاركات ومقاطع فيديو مسجلة ونشرها على تلك المواقع الاحتيالية مدعيين قدرتهم الفائقة على أساليب العلاج الروحانى، وتمكنا من خلال ذلك النشاط الإجرامى من الاستيلاء على أموال المواطنين " من خلال تحويلات مالية، أو إرسال أكواد لكروت شحن الهواتف محمولة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحتين على مواقع التواصل الاجتماعى يُبدى من خلالهما المُعلنان قدرتهما على العلاج الروحانى والقيام بأعمال الدجل والشعوذة والسحر مقابل مبالغ مالية، وبالفحص أمكن تحديد القائمين على إدارة الصفحتين وتبين أنهما (لهما معلومات جنائية، مقيمان بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة ، وعُثر بحوزتهما على (7 كارنيهات يشتبه فى كونهم مزورين – الأدوات المستخدمة فى أعمال السحر والشعوذة) وبمواجهتهما أقر بنشاطهما الإجرامى على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.