خطوات بسيطة للحفاظ على صحة المفاصل

كتبت ميرفت رشاد

مع تقدمنا فى العمر يبدأ الإحساس بآلام المفاصل، وعلينا أن نقلق بشأن التهاب المفاصل والتهاب الجراب والتهاب الأوتار والإصابات الأساسية، وهناك الكثير من الأشياء التى يمكننا القيام بها بشكل طبيعى للحفاظ على صحة المفاصل، وفقا لما نشره موقع onegreenplanet.

ممارسة الرياضة

أجسامنا مصممة للتحرك، وكلما قل تحركنا كلما أصبحت مفاصلنا أكثر تيبسًا، وتعتبر التمارين المنتظمة منخفضة التأثير مثالية للحفاظ على صحة مفاصلنا، وتعتبر دروس المشى والسباحة واليوجا السهلة أمرًا رائعًا.

كن قويا

بالإضافة إلى القيام بتمارين منخفضة التأثير، فإن بناء قوة العضلات يحمى المفاصل أيضًا، هذا لا يعنى بالضرورة أن نقوم برفع الأثقال أو حتى استخدام الأثقال، يمكننا بناء القوة باستخدام وزن الجسم مع تمارين مثل تمارين الضغط، حيث يقلل بناء القوة من الضغط الذى نضعه على مفاصلنا لأن عضلاتنا ستتحمل جزءًا من مسئوليتها.

تمارين التمدد

يعد الحفاظ على أجسامنا نشطة وقوية بداية رائعة لامتلاك مفاصل صحية، من الجيد دفع مفاصلنا بلطف إلى نطاق حركتها الكامل حتى نتمكن من الحفاظ على مرونتها، هذا يختلف عن تمارين القلب أو تمارين القوة.

النظام الغذائى الصحى

اتباع نظام غذائى صحى مع الكثير من الأطعمة ذات الخصائص المضادة للالتهابات، وكذلك الحصول على ما يكفى من فيتامين د والكالسيوم والدهون الصحية، الأعشاب الطازجة، وكذلك التوابل مثل الزنجبيل والكركم، وهى إضافات رائعة مضادة للالتهابات للأطباق، والخضراوات الورقية رائعة للكالسيوم، كما أن المكسرات والبذور رائعة للدهون الصحية.

اشرب ماء

كمية الماء التى نشربها كل يوم لها تأثير هائل على كل شىء من أدمغتنا إلى بشرتنا إلى مفاصلنا، وفى حالة المفاصل فإنه يساعد على إبقائها مشحمة ورشيقة الكمية المثالية من الماء هى ثمانية أكواب من الماء يوميًا.

إنقاص الوزن

يمكن أن يكون تجنب الوزن الزائد مفيدًا جدًا للمفاصل الحاملة للوزن مثل الفخذين والركبتين والكاحلين، البقاء نشيطًا مع ممارسة التمارين الرياضية بانتظام يمكن أن يساعد فى ذلك، وكذلك تناول الطعام بشكل جيد.