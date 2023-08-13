أعراض عدم التوازن الهرموني.. منها ألم المفاصل

كتب – حسام الشقويرى

عندما يعاني الجسم من اختلالات هرمونية يبدأ في إظهار أعراض محددة، هذه الأعراض هي مؤشرات بالنسبة لنا للتحكم وإعادة الهرمونات إلى المستوى الصحي، ومن الأكثر شيوعًا تجربة هذه الأعراض خلال فترة المراهقة، والحيض، والحمل وبعد الولادة، وانقطاع الطمث، وانقطاع الطمث، وفقًا لما نشره موقع healthifyme

وتشكل الهرمونات جزءًا صغيرًا من الجسم بالكامل، لكنها يمكن أن تسبب مشاكل صحية خطيرة إذا كانت غير متوازنة. لذلك، من الأهمية بمكان معرفة السبب الرئيسي لاختلال التوازن الهرموني والتقلبات، من المهم ملاحظة أن هذه الأعراض عامة وقد لا تعكس دائمًا اختلال التوازن الهرموني.

الأعراض

صداع متكرر

حَبُّ الشّبَاب

تقلب المزاج

مشكلة النوم

فروة الرأس والجلد الدهنية أو الجافة

تعب

عدم انتظام الدورة الشهرية

التعرق المفرط

كثرة التبول

حساسية من الحرارة أو البرودة

مشكلة متكررة في حركة الأمعاء

الم المفاصل

وجه سمين

قلق

نمو الشعر الزائد

عدم التوازن الهرموني عند الإناث

متلازمة تكيس المبايض (PCOS) هي أكثر المشاكل الهرمونية شيوعًا للإناث خلال سن الإنجاب. تتغير مستويات الهرمون خلال فترة البلوغ والحمل والرضاعة وانقطاع الطمث. تشمل أعراض الخلل الهرموني عند النساء ما يلي:

عدم انتظام الدورة الشهرية

نمو الشعر الزائد (الشعرانية)

حب الشباب على الوجه أو الصدر أو أعلى الظهر

تساقط الشعر

جفاف المهبل

ضمور المهبل

تعرق ليلي

الصداع

عدم التوازن الهرموني عند الرجال

التستوستيرون هو الهرمون الأساسي المسؤول عن نمو الذكور. ينتج عن عدم انتظام إنتاج الهرمونات الذكرية عدة أعراض.:

التثدي، أو نمو أنسجة الثدي

ضعف الانتصاب (ED)

نمو غير طبيعي للحية ونمو شعر الجسم

فقدان كتلة العضلات

فقدان كتلة العظام (هشاشة العظام)