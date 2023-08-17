خدى بالك.. العناية بالفم أثناء الحمل مهمة لصحة الجنين

كتبت ميرفت رشاد

يمكن أن تصبح صحة الفم فوضوية أثناء الحمل بسبب التغيرات الهرمونية والتغيرات في النظام الغذائي، يمكن أن يشكل إهمال صحة فمك خلال هذه الفترة خطرًا عليك وعلى مولودك الجديد، وإليك ما تريدين معرفته عن تأثير الحمل على صحة الفم و المولود الجديد ، وفقا لما نشره موقع " healthnews".

الحمل وصحة الفم:

يحدث الحمل تغييرات مذهلة في جسمك ، ولكن من المهم أن تعرفى أن هذه التغييرات يمكن أن تؤثر أيضًا على أسنانك ولثتك.

التغيرات الهرمونية:

أثناء الحمل ، ينتج جسمك مستويات متزايدة من الهرمونات مثل البروجسترون والإستروجين، بينما تلعب هذه الهرمونات دورًا مهمًا في رحلة الحمل ، فإنها يمكن أن تعرضك أيضًا لخطر أكبر للإصابة باللثة الحمراء والمتورمة ونزيفها ، والمعروف باسم التهاب اللثة أثناء الحمل، يمكن أن تتهيج لثتك مع أدنى ترسبات البلاك وتسبب أورام الحمل.

التغييرات في عادات الأكل:

قد يجلب الحمل بعض الرغبة الشديدة والتغييرات في عادات الأكل، تميل الأمهات الحوامل إلى الإفراط في تناول الطعام والاشتياق للحلويات أو الحامض بشكل متكرر، إذا تم تناولها كثيرًا ، دون الحفاظ على نظافة الفم ، فقد يكون لها تأثير كارثي على أسنانك على المدى الطويل.

الإهمال في العناية بالفم:

يمكن أن تكون التجربة الجديدة للحمل ، ونوبات القيء المتكررة في الصباح ، وتقلب المزاج أمرًا صعبًا بالنسبة للأم، مع كل التركيز على الطفل ، تميل النساء إلى إهمال نظافة الفم أكثر في هذا الوقت. يمكن أن يتأخر روتين العناية بالفم اليومي قبل أن تدركه.

التغييرات في مناعة الجسم:

يمكن أن يقلل الحمل من قدرتك على محاربة الالتهابات والجراثيم. في ظل هذه الظروف ، يمكن أن تعرضك بكتيريا الفم التي تكون محصنًا ضدها عادةً لخطر الإصابة بعدوى خطيرة.

يمكن أن تؤثر صحة الفم السيئة أثناء الحمل على طفلك



التهابات اللثة والولادة المبكرة



تواجه الأمهات الحوامل المصابات بعدوى شديدة في اللثة أو التهاب دواعم الأسنان خطرًا متزايدًا للولادة المبكرة ، قبل بلوغ 37 أسبوعًا، غالبًا ما تؤدي الولادة المبكرة إلى انخفاض وزن الأطفال عند الولادة ، مما قد يمثل تحديات مختلفة لنموهم وتطورهم.

آلام الأسنان والالتهابات والتقلصات المبكرة



يمكن أن يكون ألم الأسنان أكثر من مجرد إزعاج أثناء الحمل، يمكن أن يؤدي إلى تقلصات مبكرة ، خاصة في الثلث الثالث من الحمل، يحمل أي التهاب في الفم خطر الانتشار في الدم والرحم ، مما يؤدي إلى حدوث حمل شديد الخطورة.

التجاويف والمخاطر المستقبلية



الأطفال الذين تعاني أمهاتهم من مستويات عالية من التسوس غير المعالج أو فقدان الأسنان أكثر عرضة بثلاث مرات لتجربة تسوس الأسنان أثناء الطفولة، يمكن أن تنتقل البكتيريا المسؤولة عن التسبب في تسوس الأسنان من فم الأم إلى الطفل، يمكن لهذه البكتيريا أن تعبر المشيمة وتؤثر بشكل محتمل على صحة أسنان الطفل الصغير.