تقرحات الفم قد تشير إلى نقص فيتامين ب 12.. علامات تحذيرية

كتبت إيناس البنا

فيتامين ب 12 عنصر غذائي أساسي يلعب دورًا حيويًا في تصنيع الحمض النووي وإنتاج خلايا الدم الحمراء (RBC) والحفاظ على صحة الأعصاب، ومع ذلك، غالبًا ما يتم التغاضي عن نقص فيتامين ب 12 أو تجاهله ، على الرغم من دوره الحاسم في الحفاظ على صحة جيدة، وذلك لأن أعراضه يمكن أن تكون غامضة وغير محددة.

بالإضافة إلى ذلك، لا يزال الكثير من الناس على دراية بانتشار نقص فيتامين ب 12 وكيف يؤثر على الصحة، إلى جانب التأثير على صحة الجهاز العصبي والجهاز الهضمي والعين، يمكن أن يؤدي أيضًا إلى مشاكل في الفم.

ما نقص فيتامين ب 12؟

وفقا لموقع " OnlyMyHealth"، فيتامين ب 12 عنصر غذائي حيوي ضروري لجسم الإنسان، ولكن لا يمكن إنتاجه داخليًا ويجب الحصول عليه من مصادر أو مكملات غذائية"، مضيفًا: "المنتجات الحيوانية مثل اللحوم والأسماك والدواجن والبيض ومنتجات الألبان غنية بفيتامين B12. يحدث امتصاص هذا الفيتامين في الأمعاء الدقيقة بمساعدة العامل الداخلي ، وهو بروتين يتولد في المعدة ".

وأشار التقرير إلى أن هناك عوامل مختلفة يمكن أن تسهم في نقص فيتامين ب 12، بما في ذلك عدم كفاية المدخول، خاصة بالنسبة للنباتيين والنباتيين الصارمين الذين يستبعدون المنتجات الحيوانية دون تناول الأطعمة أو المكملات الغذائية المدعمة، يمكن أن يؤدي هذا أيضًا إلى حالات مثل فقر الدم الخبيث ، الذي يؤثر على إنتاج العامل الداخلي، كما أن اضطرابات الجهاز الهضمي والانخفاض المرتبط بالعمر في القدرة على الامتصاص يزيدان أيضًا من خطر نقص فيتامين ب 12.

تشمل الأعراض الشائعة للمساعدة في تحديد الحالة ما يلي:

التعب والضعف

فقر دم

أعراض عصبية مثل التنميل أو الوخز في اليدين والقدمين وصعوبة المشي ومشاكل التوازن ومشاكل الذاكرة

جلد شاحب أو مصفر

مشاكل في الجهاز الهضمي، مثل فقدان الشهية أو الإسهال أو الإمساك

تغيرات في المزاج والتهيج والقلق

تغييرات الرؤية

علامات فى الفم لنقص فيتامين ب 12

في بعض الحالات، يمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب 12 أيضًا إلى حالة تسمى التهاب اللسان، والتي تتميز بالتهاب اللسان ، مما يؤدي إلى لسان منتفخ وأحمر وألم.

تشمل العلامات الشائعة لسان شاحب أو ناعم ، مما يشير إلى التهاب اللسان والالتهاب. قرح الفم المتكررة، والمعروفة باسم التهاب الفم القلاعي ، يمكن أن تسبب الألم وتعوق وظائف الفم، قد يعاني بعض الأفراد من إحساس بالحرقان أو الوخز في الفم أو اللسان، بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يتأثر إدراك التذوق أيضًا ، مما يؤدي إلى تضاؤل ​​حاسة التذوق أو اضطرابات التذوق. "

"نقص فيتامين ب 12 يضعف جهاز المناعة، مما يجعل الأفراد أكثر عرضة للإصابة بداء المبيضات الفموي، مثل القلاع الفموي الناجم عن خميرة المبيضات، بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يؤدي انخفاض مستويات B12 إلى جفاف الفم بسبب انخفاض إنتاج اللعاب، والذي يمكن أن يساهم في مشاكل الأسنان مثل تسوس الأسنان، يمكن أن تساعد مراقبة هذه العلامات الفموية في اكتشاف ومعالجة النقص المحتمل لفيتامين ب 12 ".

من عرضة للخطر؟

مجموعات معينة أكثر عرضة للإصابة بنقص فيتامين ب 12 وتشمل هذه:

النباتيون الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا

كبار السن

الأفراد الذين يعانون من اضطرابات الجهاز الهضمي

مرضى المجازة المعدية

يتدخل مدمنو الكحول المزمنون في امتصاص المغذيات واستخدامها

وخلص الطبيب إلى أنه "من المهم لهذه المجموعات أن تراقب ما تتناوله من فيتامين ب 12 وتفكر في تناول المكملات الغذائية إذا لزم الأمر".