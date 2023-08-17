تعرف على آليات العمل بالأوكازيون الصيفى 2023

كتب مدحت وهبة

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية العمل بالأوكازيون الصيفى 2023 وعلى من يريد من المحلات التجارية المشاركة فى الأوكازيون عليه التوجه مسبقًا إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلي الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى وجه فيه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات لتيسير مشاركة المحلات التجارية فى الأوكازيون الصيفى فى إطار الحرص على توفير المنتجات بأسعار مخفضة، وأيضا العمل على تنشيط حركة المبيعات، كما تم تشكيل غرفة عمليات بالوزارة ومديريات التموين بشأن تكثيف الرقابة على الأسواق طوال فترة الأوكازيون للتأكد من طرح منتجات جيدة وبالأسعار المعلن عنها.

ووفقا لنظام العمل بالأوكازيون الصيفى 2023 فإن المحلات التى تشارك فى الأوكازيون، لها الحرية فى تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، وأن من يثبت تلاعبه فى العروض، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث أن نسبة التخفيضات لبعض المنتجات تكون وفقًا لرغبة أصحاب المحلات والجهات المشاركة فى عروض الأوكازيون الصيفى،كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام وزارة التموين وأخرى بمديريات التموين لمتابعة عمل الأوكازيون كما سيقوم جهاز حماية المستهلك بتلقى شكاوى المستهلكين ضد أى عروض وهمية على غير الحقيقة المعلنة.