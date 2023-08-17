انقطاع التيار الكهربائى عن 10 آلاف شخص بمنطقة "دنيبرو" الأوكرانية

كييف (أ ش أ)

أكد حاكم منطقة "دنيبرو" الأوكرانية سيرهى ليساك، انقطاع التيار الكهربائى عن نحو عشرة آلاف شخص بسبب ضربات صاروخية روسية تعرضت لها المنطقة خلال الساعات الماضية.

وقال ليساك - حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، اليوم الخميس، إن روسيا هاجمت منطقة "نوفوموسكوفسك" في وقت مبكر من صباح اليوم بالتوقيت المحلي للبلاد، مضيفا أن السكان المحليين لم يتعرضوا لأذى جراء الهجوم.

ولم يشر ليساك إلى المزيد من التفاصيل في هذا الشأن.

وفى وقت سابق، أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن منظومات الدفاع الجوى رصدت مسيرة أوكرانية ضاربة فى أجواء مقاطعة بيلجورود الروسية المجاورة للحدود مع أوكرانيا وأسقطتها.

وذكر بيان مقتضب للدفاع الروسية، اليوم الخميس "في حوالي الساعة التاسعة من صباح اليوم بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بواسطة طائرة مسيرة على أهداف داخل الأراضي الروسية". وأضاف البيان:"لقد رصدت منظومات الدفاع الجوي مسيرة ضاربة أوكرانية، وقامت بتدميرها في أجواء مقاطعة بيلجورود الروسية".

ولم يشر البيان إلى وقوع أضرار مادية أو خسائر في الأروح بالمقاطعة المذكورة جراء إسقاط المسيرة. من جانب أخر، قال المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية يورى إهنات، إن أوكرانيا لن تتمكن من استخدام الطائرات المقاتلة من طراز "إف 16" خلال فصلي الخريف والشتاء هذا العام.