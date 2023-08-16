الدفاع الروسية: القضاء على نحو 735 جنديا أوكرانيا وإسقاط 26 مسيرة خلال اليوم الماضي

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها قضت على نحو 735 جنديا أوكرانيا، وأسقطت طائرة "سو-25" و26 مسيرة للعدو خلال اليوم الماضي.

وقال الوزارة - فى بيان، اليوم /الأربعاء/ - "قضينا على نحو 140 عسكريا أوكرانيًا على محور جنوب دونيتسك خلال الـ24 ساعة الماضية فى محيط بلدة ستارومايور بجمهورية دونيتسك الشعبية"، مشيرا إلى تدمير دبابتين وثلاث عربات قتالية مدرعة وثلاث مركبات ومدفع ذاتى الدفع طراز "أم109 بالادين" أميركى الصنع.

وأضاف البيان: "أن القوات المسلحة الروسية نفذت عمليات هجومية على محور كوبيانسك، حيث بلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 85 عسكريا خلال اليوم الماضي، وصد تسع هجمات لمجموعات هجومية من الألوية الميكانيكية الأوكرانية 14 و32 و44 ولواء الهجوم الجوى الأوكرانى 95 فى مناطق بلدات نوفوسيلوفسكويه وستيلماخوفكا بجمهورية لوجانسك الشعبية وأولشانا وسينكوفكا بمقاطعة خاركوف".



ولفت إلى تدمير مركبتين عسكريتين مدرعتين، وأربع شاحنات صغيرة، ومنصتى مدفعية ذاتيتى الدفع صناعة أمريكية وبولندية على المحور المذكور.. وتابع: "تصدينا لخمس هجمات للقوات الأوكرانية على محور دونيتسك، وبلغت خسائر كييف على هذا المحور نحو 250 عسكريا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، فضلا عن تدمير 3 مركبات عسكرية مدرعة و4 سيارات ومدفع "إم 777" أميركى الصنع ومدفعى هاوتزر من طراز "دي-20" ومحطة رادار مضادة للبطاريات أميركية الصنع".



وأوضح أن خسائر القوات الأوكرانية على محور زابوروجيا، خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغت نحو 170 عسكريا وعدد من المعدات العسكرية.