العراق: مقتل 4 إرهابيين إثر استهداف أماكن لـ"داعش" فى وادى الشاى

بغداد (أ ش أ)

أعلنت قيادة العمليات المشتركة فى العراق، اليوم الخميس، مقتل 4 إرهابيين إثر استهداف استراحات كبيرة للعصابات الإرهابية فى وادى الشاى ضمن قطاع عمليات كركوك.

وقالت القيادة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - "إن القوة الجوية وجهت بواسطة طائرات F_16 ضربة موجعة ناجحة بوادى الشاى ضمن قطاع عمليات كركوك بناءً على معلومات دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية، وبالتنسيق مع خلية الاستهداف بقيادة العمليات المشتركة".

وأضافت أن الاستهداف أسفر عن العثور على جثث إرهابيين اثنين إحداهما كانت مفخخة وتم تفجيرها ميدانيا مع أشلاء متناثرة لإرهابيين اثنين آخرين، كما تم العثور أيضا نتيجة الضربة الجوية على 4 عبوات ناسفة وتم تدميرها ، بالإضافة إلى قاذفة RPG7 مدمرة.

من جانب أخر أكدت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، إلقاء القبض على 6 إرهابيين في محافظات الأنبار وكركوك وصلاح الدين .

وذكرت المديرية - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية، اليوم الخميس، "إنه بعمليات منفصلة وجهود حثيثة واستناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة للقيادات التابعة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع القوات البرية، تم نصب كمائن محكمة في مناطق متفرقة من المحافظات ذاتها، أسفرت عن القبض على 6 إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب في قضاء الفلوجة والتون كوبري وطوزخورماتو وناحية حمرين".

وأكدت المديرية، أنه تم تسليم الإرهابيين إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم بحقهم.