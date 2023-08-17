العراق: مقاتلات "إف 16" تدك أوكار داعش فى وادى زغيتون بكركوك

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أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية فى العراق، مقتل عدد من عصابات داعش الإرهابية وتدمير أوكارهم بالكامل خلال ضربتين جويتين في وادى زغيتون بكركوك.

وذكرت المديرية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه "يتم تضييق الخناق بشكل مستمر على ما تبقى من عناصر عصابات داعش الإرهابية، نتيجة جهود القطاعات الأمنية والاستخبارية والتعامل الفوري مع المعلومات، إذ تمكنت مديرية الاستخبارات العسكرية وبتخطيط وإشراف خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة من تزويد طيران القوة الجوية بمعلومات دقيقة عن هدف مهم".

وأضافت أن "طائرات F_16 نفذت ضربتين جويتين في وادي زغيتون بكركوك لاستهداف الارهابيين، وقد أسفرت عن مقتل عدد من عناصر عصابات داعش الارهابية وتدمير الأوكار بالكامل"، مؤكدة "سنواصل دك أوكار الإرهابيين للقصاص العادل منهم ".