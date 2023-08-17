الخارجية الأمريكية تسمى سفيرة جديدة للنيجر تصل نيامى خلال أيام

وقال مسؤول أمريكى إنه من المتوقع أن تصل فيتزجيبون إلى النيجر في وقت لاحق من هذا الأسبوع، فيما أكد مجلس الشيوخ أن السفيرة الجديدة، موظفة محترفة فى السلك الدبلوماسى.

وتابع نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل للصحفيين: "إنها ذاهبة إلى هناك (النيجر) لقيادة المهمة خلال فترة حرجة ودعم الجالية الأمريكية والتنسيق بشأن جهود الحكومة الأمريكية".

وأضاف: "وصولها لا يعكس تغييرا في موقفنا ونواصل الدعوة إلى حل دبلوماسي يحترم النظام الدستوري في النيجر".