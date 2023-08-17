اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي

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البيت الأبيض: اتهام رئيس النيجر بـ"الخيانة العظمى" لا مبرر له

الخميس، 17 أغسطس 2023 06:00 ص
البيت الأبيض: اتهام رئيس النيجر بـ"الخيانة العظمى" لا مبرر له البيت الأبيض - أرشيفية
وكالات

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أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، أن واشنطن تعتبر أنه من غير المبرر إعلان المجلس العسكري في النيجر، عن اعتزامه محاكمة الرئيس محمد بازوم بتهمة "الخيانة العظمى"

وقالت جان بيير: "إننا نشعر بالصدمة والذهول بالتأكيد من التقارير التي تفيد بأن المجلس الوطني لإنقاذ الوطن قد تجاوز الاحتجاز غير القانوني للرئيس بازوم وآخرين وانتقل إلى التهديد بالمقاضاة. هذه الإجراءات لا أساس لها وغير مبررة ولن تسهم في حل سلمي للأزمة".

وأكدت أن "هذه التهديدات تسلط الضوء على الحاجة الملحة لاستعادة النظام الدستوري في النيجر".

وأعلن المجلس العسكري في النيجر، مساء الأحد، اعتزامه محاكمة الرئيس محمد بازوم بتهمة "الخيانة العظمى" و"تقويض أمن" البلاد.

وفي وقت سابق، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إنّ المعاملة التي يلقاها بازوم وأسرته "غير إنسانية وقاسية"، مشيرة إلى أنّه محروم من الكهرباء منذ أغسطس وليس هناك أيّ تواصل معه منذ أسبوع.

بدوره، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن القادة العسكريين في النيجر رفضوا الإفراج عن أسرة الرئيس المعزول محمد بازوم، معبرا عن استيائه إزاء هذا الرفض.


البيت الابيض

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