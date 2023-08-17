الجيش اللبنانى: مقتل مسلحين وإصابة آخرين فى تبادل لإطلاق النار بالبقاع

وأكد الجيش اللبناني - فى بيان اليوم الخميس، أن دورية من مديرية المخابرات تؤازرها وحدة من الجيش تدخلت لفض خلافات في بلدة "الخيارة" بالبقاع الغربي أمس الأربعاء، مشيرا إلى أن الدورية تعرضت لإطلاق نار فرّد عناصرها على مصادر النيران؛ ما أدى إلى وقوع قتيلين وعدد من الجرحى من بين مطلقي النار.

وأوضح الجيش أنه تم إلقاء القبض على 10 مواطنين لتورطهم في الإشكال وإطلاقهم النار على عناصر الجيش.. مضيفا أن التحقيق مع المتهمين تم بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لضبط باقي المتورطين.