اليوم السابع
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البابا تواضروس الثانى يبدأ زيارة للمجر للمشاركة فى احتفالات العيد القومى

الخميس، 17 أغسطس 2023 10:10 ص
البابا تواضروس الثانى يبدأ زيارة للمجر للمشاركة فى احتفالات العيد القومى البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
كتب: محمد الأحمدى

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يبدأ قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأسبوع المقبل، زيارة لجمهورية المجر بدعوة رسمية من الحكومة المجرية، للمشاركة فى احتفالات العيد القومى للمجر.

ويلتقى قداسة البابا خلال الزيارة، كبار المسؤولين المجريين، والكاردينال بيتر إردو كبير أساقفة المجر، والسفير المصرى هناك.

ومن المنتظر أن تعطى جامعة بازمان بيتر فى بودابست درجة الدكتوراه الفخرية لقداسة البابا خلال الزيارة ذاتها.

وتتضمن زيارة قداسته أيضًا نشاطًا رعويًّا مكثفًا يلتقي خلاله أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى المجر وبعض الدول المجاورة.


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

المجر

زياره المجر



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