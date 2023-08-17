البابا تواضروس الثانى يبدأ زيارة للمجر للمشاركة فى احتفالات العيد القومى

كتب: محمد الأحمدى

يبدأ قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأسبوع المقبل، زيارة لجمهورية المجر بدعوة رسمية من الحكومة المجرية، للمشاركة فى احتفالات العيد القومى للمجر.

ويلتقى قداسة البابا خلال الزيارة، كبار المسؤولين المجريين، والكاردينال بيتر إردو كبير أساقفة المجر، والسفير المصرى هناك.

ومن المنتظر أن تعطى جامعة بازمان بيتر فى بودابست درجة الدكتوراه الفخرية لقداسة البابا خلال الزيارة ذاتها.

وتتضمن زيارة قداسته أيضًا نشاطًا رعويًّا مكثفًا يلتقي خلاله أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى المجر وبعض الدول المجاورة.