البابا تواضروس: المحبة قوة الله فى الإنسان وليست ضعفًا أو موضة قديمة

جاء ذلك خلال العظة الروحية من كتدرائية البشارة و الملاك غبريال بمحور المحمودية غرب الإسكندرية، وفى إطار الاجتماع الأسبوعى يوم الأربعاء من كل أسبوع حيث ألقى البابا العظة الإسبوعية من الإسكندرية ، وبحضور القمص ابرام اميل الوكيل البابوى بالإسكندرية والأنبا بافلى رئيس كنائس قطاع شرق والأنبا ايلاريون رئيس كنائس قطاع غرب الإسكندرية، وعدد من الأباء الكهنة و الحضور بالكنيسة.

وألقى البابا عظة روحية ، حول عبارة صلاة " الرعاة اضبطهم و الذين يرعونهم ثبتهم ، مشددا على ضرورة الثبات فى الله و تقوية الإيمان ، كما شدد على دور الأباء و الكهنة فى توجيه الأبناء نحو طريق الثبات فى الله .

كما شدد على ضرورة اتباع تعليمات ووصايا الكتاب المقدس والمواظبة على الحضور الى الكنيسة ، للثبات فى الإيمان

وشدد على فضيلة الطاعة ، ضاربا مثل فى طاعة السيدة العذراء لإرادة الله ، وكذلك فضيلة الثقة بين الراعى و الرعية، وفضيلة الصبر .

وأعرب البابا عن سعادتة بتدشين كتدرائية البشارة منذ نحو عام ، و أثنى على مجهودات الدولة فى تطوير محور المحمودية و بناء الكتدرائية الكبرى ، متقدما بالشكر و الصلاة من أجل القيادات المعنية فى المشروعات الكبرى التى تقوم بها الدولة .

و هنأ البابا الحضور بمناسبة عيد التجلى الذى يحل الثلاثاء القادم ، يلية عيد السيدة العذراء ،ثم يلية فى أوائل شهر سبتمر عيد النيروز .

وكان قداسة البابا تواضروس الثاني قد التقى اليوم، في المقر البابوي بالإسكندرية، مديري ومسؤولي المدارس التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالإسكندرية بحضور نيافة الأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غربي الإسكندرية والأب القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية.

كما التقى قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالإسكندرية ، و أعضاء هيئة التدريس بالكلية الإكليريكية بالإسكندرية.

وألقى الأب القمص أندراوس متى وكيل الكلية في بداية اللقاء، كلمة عرض خلالها تقييمًا للسنة الدراسية المنتهية، وما تم إنجازه فيها والذي كان من أبرزها وصول عدد أعضاء هيئة التدريس إلى 58 عضو .

وأدار قداسة البابا حوارًا مع أعضاء هيئة التدريس تضمن مقترحاتهم، بخصوص تطوير منظومة الكلية، منها بينها آليات اكتشاف مواهب وقدرات الطلبة وكيفية الاستفادة منها.