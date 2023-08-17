استاد برج العرب يشهد انطلاق بطولة الجمهورية لـ"الوشو" للقطاع الشمالى

الإسكندرية جاكلين منير

شهدت صالة الألعاب الرياضية المغطاه ب إستاد برج العرب ، إنطلاق بطولة الجمهورية لـ" الوشوكونغ فو" للقطاع الشمالى داخل صالة الألعاب الرياضية ببرج العرب، حيث تقام البطولة خلال الفترة من الخميس 17 أغسطس وحتى السبت 19أغسطس 2023.

وتقام البطولة الذى ينظمها الاتحاد المصرى" للوشوكونغ فو" بحضور المحاسب شريف مصطفي رئيس الاتحاد المصري والافريقي والعربي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للوشو كونغ فو، اللواء عصام خاطر الأمين العام للاتحاد الافريقي ومدير التخطيط والمتابعة بالاتحاد المصري للوشو كونغ فو والحكم الدولي وليد ابوهيسة رئيس لجنة حكام مصر وافريقيا والعرب والكابتن حسين الواقدي المدير التنفيذي لمنطقة الإسكندرية ،وذلك تحت إشراف و إدارة لجنة من مديريه الشباب والرياضة"الإدارة العامه للرياضة"، بإشراف الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة مدير المديرية.

وتأتى هذه البطولة في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، بالاستفادة من المنشآت الرياضية الكبرى وتنفيذ كافه الفاعليات بها.

وتعتبر صاله الألعاب الرياضية المغطاة ببرج العرب، إضافة جديده ومتميزة للمنشآت الرياضية، وهى من أحد أكبر المنشآت الرياضية فى جمهورية مصر.