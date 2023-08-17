اليوم السابع
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إصابة شخصين فى حادث تصادم توك توك مع سيارة بمدينة 6 أكتوبر

الخميس، 17 أغسطس 2023 12:28 م
إصابة شخصين فى حادث تصادم توك توك مع سيارة بمدينة 6 أكتوبر حادث توك توك - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أصيب شخصان في حادث اصطدام توك توك بسيارة ملاكي،  في مدينة 6 أكتوبر، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد وقوع حادث مروري بمدينة 6 أكتوبر، توجهت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين اصطدام توك توك بسيارة ملاكي، مما أسفر عن إصابة شخصين. 
 
 
تم نقل المصابين إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي، وإزالة آثار الحادث، واستمع رجال المباحث لأقوال المصابين، وتحرر المحضر اللازم، لتباشر النيابة المختصة التحقيق. 
 

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