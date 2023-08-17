أمن سوهاج يكثف جهوده لكشف لغز العثور على جثة طفل داخل الزراعات

سوهاج محمود مقبول

تكثف الأجهزة الأمنية بسوهاج جهودها من أجل كشف غموض العثور على الطفل ف . م . م . إ 6 سنوات جثة هامدة داخل الزراعات وبه جرح ذبحى بناحية قرية الطوايل دائرة مركز شرطة ساقلته شرقى محافظة سوهاج.



ترجع الواقعة عقب ورود بلاغ يفيد بالعثور على طفل جثة هامدة داخل الزراعات بناحية قرية الطوايل دائرة مركز ساقلته شرقى سوهاج تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.



وبالفحص والمعاينة تبين العثور على الطفل ف . م . م . إ 6 سنوات جثة هامدة داخل الزراعات وبه جرح ذبحى ويقيم بناحية قرية الطوايل دائرة مركز شرطة ساقلته شرقى محافظة سوهاج حيث تم عمل المعاينة الخاصة بالجثة وتم إخطار الجهات المعنية وتم نقلها للمستشفى.



ونظرا لما تشكله الواقعة من خطر على الأمن العام تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة وملابساتها للتوصل إلى مرتكبها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة تمهيد للعرض على جهة التحقيق المختصة لإجراء شئونها.







