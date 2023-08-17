كتب - إسلام سعيد

ننشر أسعار السبائك الذهب في مصر لجميع الأوزان المتاحة في السوق المصري، ويعتبر الذهب عيار 24 هو العيار الرئيسي المكون لسبائك الذهب في السوق المصري.

أسعار السبائك الذهب اليوم الخميس 17 أغسطس 2023: سعر السبيكة الذهب 1 جرام 2566 جنيها بدون مصنعية.

سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام تسجل 6415 جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 12830 جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات سعر 25660 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 20 جرام 51320 جنيه بدون مصنعية.

سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 79802 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 50 جرام 128300 جنيها.

سعر السبيكة الذهب 100 جرام تسجل 256600 جينه بدون مصنعية.