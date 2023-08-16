أسعار السبائك الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023

كتب إسلام سعيد

تشهد أسعار سبائك الذهب في مصر تراجعا لجميع الأوزان من جرام واحد وحتي وزن 100 جرام خلال تعاملات اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023، وذلك مع تراجع أسعار الذهب لعيار 24 وهو عيار السبائك الذهب في مصر ليسجل مستويات 2566 جنيها.



أسعار الذهب في مصر اليوم: عيار 21 يسجل 2245 جنيها.

عيار 18 يسجل 1924 جنيها.

عيار 24 يسجل 2566 جنيها.

الجنيه الذهب 17960 جنيها.



أسعار السبائك الذهب: سعر السبيكة الذهب 1 جرام 2566 جنيها بدون مصنعية.

سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام تسجل 6415 جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 12830 جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات سعر 25660 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 20 جرام 51320 جنيه بدون مصنعية.

سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 79802 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 50 جرام 128300 جنيها.

سعر السبيكة الذهب 100 جرام تسجل 256600 جينه بدون مصنعية.



ضعف الذهب عالمياً تسبب ضعف أسعار الذهب وخروج الاستثمارات من المعدن النفيس في تأثر الاستثمارات غير المباشرة في الذهب بشكل كبير، وعلى رأسها أسهم شركات الذهب والتعدين المتداولة في البورصات العالمية والتي شهدت عمليات بيع كبيرة خلال الفترة الأخيرة، بحسب جولد بيليون.

شركة نيومونت للذهب تعد هي المصنف الأول عالمياً باحتياطي من الذهب يصل إلى 96.1 مليون أونصة في إحصاء ديسمبر الماضي. وقد شهد سعر سهم الشركة المتداول في بورصة نيويورك انخفاض لخمسة أسابيع متتالية.

سهم نيومونت انخفض يوم أمس وسجل أدنى مستوياته منذ نوفمبر 2022 ليكون بذلك قد انخفض سهم الشركة بنسبة 6.2% منذ بداية شهر أغسطس.

أيضاً مؤشر S&P GSCI للسلع الذي يعمل كمعيار للاستثمار في أسواق السلع وكمقياس لأداء السلع بمرور الوقت، سجل انخفاض منذ بداية الأسبوع بنسبة 0.9% حيث ساهم الذهب الذي يعد أحد مكونات المؤشر في زيادة الضغط السلبي.

الجدير بالذكر أن المؤشر قد استطاع تسجيل أعلى مستوى له منذ منتصف فبراير الماضي خلال الأسبوع الماضي، وذلك بدعم من ارتفاع أسعار النفط الخام، ولكن قوة الدولار الأمريكي أثرت بالسلب على أسعار السلع بشكل عام لتدفع المؤشر إلى التراجع منذ بداية تداولات الأسبوع.