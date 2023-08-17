اليوم السابع
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أحمد الوكيل رئيسا لاتحاد الغرف التجارية لدورة 2023-2027

الخميس، 17 أغسطس 2023 12:00 م
أحمد الوكيل رئيسا لاتحاد الغرف التجارية لدورة 2023-2027 أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية
كتب إسلام سعيد

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نجح أحمد الوكيل في الفوز برئاسة الاتحاد العام للغرف التجارية، بالتزكية، في الانتخابات التي أجريت اليوم الخميس، بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية، وذلك خلفا للمهندس إبراهيم العربي وذلك عن الفترة 2023-2027.
 

الغرف التجارية

اتحاد الغرف التجارية

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