أحمد الوكيل رئيسا لاتحاد الغرف التجارية لدورة 2023-2027

كتب إسلام سعيد

نجح أحمد الوكيل في الفوز برئاسة الاتحاد العام للغرف التجارية، بالتزكية، في الانتخابات التي أجريت اليوم الخميس، بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية، وذلك خلفا للمهندس إبراهيم العربي وذلك عن الفترة 2023-2027.