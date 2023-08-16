ميدفيديف: الغرب لا يكترث بأوكرانيا وهدفه كسب المال لمجمعه الصناعى العسكرى

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أعلن نائب رئيس مجلس الأمن القومى الروسى، دميترى ميدفيديف، أن الغرب لا يكترث بأوكرانيا وغير مهتم بالمفاوضات، مشيرا إلى أن هدف الغرب هو كسب أكبر قدر ممكن من المال لمجمعه الصناعى العسكرى.

وقال ميدفيديف للصحفيين، خلال زيارة لمنتدى "الجيش -2023"، اليوم /الأربعاء/: "الغرب يتحدث أن الوقت حان للجلوس إلى الطاولة وبدء مفاوضات حول الحل السلمي، وهذا كله مكر وخداع"، منوها بأن الدول الغربية تريد الاستمرار فى تدوير رحى الحرب لكسب الأموال.



وأضاف: "أن العسكريين الروس يحرقون المعدات الحربية الغربية الموردة إلى كييف وسيواصلون ذلك"، موضحا أن الغرب يستأنف بشكل دورى الحديث حول ضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات لإيجاد بعض التسويات على خلفية الخسائر التى يتكبدها.