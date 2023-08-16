مياه الدقهلية تعلن عن حاجتها لموظفين.. التفاصيل

الدقهلية شريف الديب

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عن حاجتها للتعاقد لشغل وظيفة فني رابع، وذلك طبقا للشروط الآتية:

أن يكوم المتقدم من المقيمين بالمراكز الآتية ( المنصورة ومحلة دمنة - السنبلاوين - أجا - تمي الأمديد - دكرنس - شربين ) وفقاً لبطاقة الرقم القومي السارية و الصادرة في تاريخ سابق للإعلان. أن يكون المتقدم حاصل على دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية نظام الثلاث سنوات من تخصص ( أعمال صحية - ميكانيكا - كهرباء ) أن يكون المتقدم من الذكور فقط نظرا لطبيعة العمل . أن يكون المتقدم قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانوناً وذلك طبقاً لأحكام قانون الخدمة العسكرية. ألا يزيد السن في عن 30 عاماً في تاريخ نشر الإعلان . الشروط العامة وطريقة تقديم الطلبات : أن يقبل العمل طبقا لنظام ومواعيد العمل بالشركة . اجتياز الاختبارات التى يتم تحديدها بمعرفة الشركة. أن يجتاز المتقدم اختبار الكشف الطبي بمعرفة الجهة الطبية التي تحددها الشركة سوف يتم اختيار المتقدمين وفقا لترتيب النتيجة النهائى وحسب الاحتياجات الفعلية للشركة ولائحة نظام العاملين بالشركة. يتم تقديم الطلبات الكترونيا علي النموذج المعد فقط على الموقع الالكترونى للشركة ( www.dkwasc.com.eg ) وذلك خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 16 / 8 / 2023 الساعة التاسعة صباحاً ولمدة 48 ساعة فقط . لن يلتفت لأي طلبات ترد للشركة باليد أو البريد او سبق تقديمها. يلتزم المتقدم شخصياً بإحضار أصول وصور المستندات عند طلبها . سيتم الاعلان عن موعد ومكان الاختبارات على موقع الشركة الالكترونى والشركة غير ملزمة بإخطار المتقدمين بالبريد بميعاد ومكان الاختبار.

وللتقديم من خلال الرابط التالي: https://www.dkwasc.com.eg/ jobs/2023/job2_technical/ stage1/?fbclid= IwAR1KiyIYogU2zpylUdDA1IHfKt83 d1D9iUCY- 2UeHRSCpNs0vusCyVObDgY