الكشف على 1437 مريضاً فى قافلة علاجية بقرية أبو المعاطى الباز بالدقهلية

وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بتنظيم قافلة طبية علاجية الاثنين والثلاثاء 14و 15 أغسطس 2023 فى قرية أبو المعاطى الباز مركز بنى عبيد، وذلك تحت إشراف الدكتورة علياء أبو السعود منسق عام القوافل، وحضور متولى عبد العال رئيس مجلس المدينة.

وتم توقيع الكشف على 1437 مريضاً، وضمت 12 عيادات منهم ( 2 باطنة ، 2 أطفال ، عظام ، أسنان، جلدية ، نسا) فضلاً عن معمل طفيليات و أشعة x ray

وقد جاء بيان القافلة كالتالي : باطنة 211، أطفال 184، جراحة 160، أنف وأذن 165، عظام، 150، أسنان 180، جلدية 242، نسا وتنظيم أسرة 170، رمد 94.

إضافة لإجراء عدد 325 تحليلاً مختلفاً للمرضى، 55 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات لـ 100 مريض ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر وضغط الدم وتم تحويل 50 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وإصدار 8 قرارات للعلاج على نفقة الدولة.

من جانبه لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 34 ندوة تثقيفية، و 110 حالات استبيان مؤكداً على استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.