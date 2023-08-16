اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 16 أغسطس 2023 11:46 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية أخبار المحافظات

الكشف على 1437 مريضاً فى قافلة علاجية بقرية أبو المعاطى الباز بالدقهلية

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 11:04 ص
الكشف على 1437 مريضاً فى قافلة علاجية بقرية أبو المعاطى الباز بالدقهلية جانب من القافلة
الدقهلية _محمد الحبشي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وجه الدكتور شريف مكين  وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بتنظيم قافلة طبية علاجية الاثنين والثلاثاء 14و 15 أغسطس 2023 فى قرية أبو المعاطى الباز مركز بنى عبيد، وذلك تحت إشراف الدكتورة علياء أبو السعود منسق عام القوافل، وحضور متولى عبد العال رئيس مجلس المدينة.
 
وتم توقيع الكشف على 1437 مريضاً، وضمت 12 عيادات منهم ( 2 باطنة ، 2 أطفال ، عظام ، أسنان، جلدية ، نسا)  فضلاً عن معمل طفيليات و أشعة x ray
 
وقد  جاء بيان القافلة كالتالي :  باطنة 211، أطفال 184، جراحة 160، أنف وأذن 165، عظام، 150، أسنان 180، جلدية 242، نسا وتنظيم أسرة      170، رمد 94. 
 
إضافة لإجراء عدد  325 تحليلاً مختلفاً للمرضى،  55 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات  لـ 100 مريض ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر وضغط الدم وتم تحويل 50 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وإصدار 8 قرارات للعلاج على نفقة الدولة.
 
من جانبه لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 34 ندوة تثقيفية، و  110 حالات استبيان مؤكداً على استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.

يأتى ذلك بناءًا على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والمحرومة.

الكشف عن الامراض المزمنه
الكشف عن الامراض المزمنه

جانب من اعمال القافله الطبيه
جانب من اعمال القافله الطبيه

جانب من اعمال القافله
جانب من اعمال القافله

صرف الأدوية
صرف الأدوية

عيادة الرمد
عيادة الرمد

عياده انف واذن
عياده انف واذن

عياده تنظيم الأسره
عياده تنظيم الأسره

 

 


مديرية الصحة

صحة الدقهلية

قوافل طبية

مبادرات رئاسية

الكشف علي المواطنين

الأماكن البعيدة

وزارة الصحة والسكان



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة