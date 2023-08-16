اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 16 أغسطس 2023 07:09 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية حوادث

مقتل شخص فى مشاجرة بسبب خلافات على الجيرة بالمنوفية

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 06:58 م
مقتل شخص فى مشاجرة بسبب خلافات على الجيرة بالمنوفية جثة - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقي شخص حتفه فى مشاجرة مع آخرين بقرية منيل عروس التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، بسبب خلافات على الجيرة ، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء عمرو رؤوف مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد  دخول شخص بقرية منيل عروس فى مشاجرة أشخاص آخرين بقرية منيل عروس التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، بسبب خلافات على الجيرة، أدت إلى مصرعه، على الفور إنتقلت قوات الأمن وتم ضبط المتهمي  ، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 

 

 
 
 
 

 


محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

مركز أشمون

أمن المنوفية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة