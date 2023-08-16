مقتل شخص فى مشاجرة بسبب خلافات على الجيرة بالمنوفية

لقي شخص حتفه فى مشاجرة مع آخرين بقرية منيل عروس التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، بسبب خلافات على الجيرة ، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء عمرو رؤوف مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد دخول شخص بقرية منيل عروس فى مشاجرة أشخاص آخرين بقرية منيل عروس التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، بسبب خلافات على الجيرة، أدت إلى مصرعه، على الفور إنتقلت قوات الأمن وتم ضبط المتهمي ، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.