رئيس جامعة المنوفية يتابع أعمال تعلية مبنى مستشفى الطوارئ بالجامعة

أجرى اليوم الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، زيارة للمستشفيات الجامعية لمتابعة أعمال تعلية مبنى مستشفى الطوارئ و الحالات الحرجة، رافقه الدكتور محمد صبرى عمار المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، و الدكتور أحمد صبرى الجمال مدير عام المستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد سعيد فهيم مدير المستشفى الرئيسى، والدكتورة آثار لاشين مدير مستشفي الطوارئ، و مهندسى الشركة المنفذة للمشروع و الإدارة الهندسية بالجامعة والمستشفيات الجامعية.

وأكد القاصد على أن مشروع تعلية مستشفى الطوارئ يضم تخصيص دور بالكامل لزيادة أسرة الرعاية المركزة بسعة 56 سرير لتوفير أسرة الرعاية المركزة للحالات الحرجة، بالإضافة إلى تخصيص دور بالكامل كوحدة عمليات جراحية بسعة 11 غرفة عمليات ستساعد على القضاء على حالات قوائم الانتظار وزيادة تفعيل مشاركة الجامعة فى المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، بالإضافة إلي تخصيص الدور الأخير كقسم داخلى بسعة 60 سرير لخدمة مرضى الطوارئ.

وأضاف القاصد أن زيارته للمستشفيات الجامعية تأتى فى إطار الجولات الميدانية المستمرة لكليات ومعاهد الجامعة، والمتابعة المستمرة لما تم إنجازه واتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليل العقبات لسرعة الانتهاء من المشروعات الجامعية والارتقاء بالخدمة التعليمية والصحية التى تقدمها الجامعة لأهالى المحافظة.