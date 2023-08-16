اليوم السابع
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الأربعاء، 16 أغسطس 2023 01:22 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

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مقتل شاب بطلق نارى فى ظروف غامضة بقنا

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 12:55 م
مقتل شاب بطلق نارى فى ظروف غامضة بقنا جثة
قنا صابر سعيد

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لقى شاب حتفه، اليوم الأربعاء، بطلق نارى فى ظروف غامضة، بنجع سعيد التابع لمركز دشنا، شمال محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.
 
تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد مصرع شاب بطلق ناري في ظروف غامضة، بنجع سعيد التابع لمركز دشنا شمال محافظة قنا، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف قنا بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلي مشرحة المستشفي، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الواقعة والتوصل إلي الجناة.
 
تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفي وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.

مصرع شاب

مركز دشنا

امن قنا

اخبار قنا



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