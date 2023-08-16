محافظ الدقهلية يستعرض الأراضى المطلوبة لمشروعات المرحلة الثانية من "حياة كريمة"

الدقهلية شريف الديب

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، اجتماعا موسعا بحضور الدكتور محمد فرجانى، والدكتور ناصر هاشم المكتب الفني لرئيس مجلس الوزراء المسؤولين عن متابعة مبادرة حياه كريمة بالدقهلية.

ونظم الاجتماع المهندسة ريهام عبد الشافي منسق حياة كريمة، وأحمد عبد العليم مدير وحدة حياة كريمة بالمحافظة، وقد تناول "مختار" خلال الاجتماع متابعة الإجراءات والاستعدادت اللازمة للبدء فى طرح تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة بالمراكز المشار إليها، حيث من المقرر البدء فى طرح وتنفيذ 56 مشروعا لمياه الشرب والصرف الصحى ومعالجة صرف صحى بقرى المراكز المذكورة كمرحلة أولى لمشروعات المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة.

واستعرض "مختار" نماذج من قطع الأراضي المطلوبة لإقامة مشروعات خدمية عليها ضمن المرحلة الثانية لمبادرة حياه كريمة بالمراكز المستهدفة ووجه "مختار" لأهمية التنسيق الكامل بين كافة الجهات التنفيذية سواء كانت وحدات محلية أو مديريات خدمات والمجتمع المدني للمشاركة في التيسير للبدء فى إقامة المشروعات المقرر تنفيذها، مؤكدا على ضرورة قيام رؤساء المراكز والمدن المقرر تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة بها لتذليل جميع العقبات الإدارية والفنية للبدء فى طرح تنفيذ المشروعات.

وخلال الاجتماع، أكد "مختار و ممثلي مجلس الوزراء مسئولي ملف حياة كريمة بالدقهلية علي ضرروة التأكيد علي انتهاء المعاينات الفنية ومدي صلاحية الأراضى التى تم توفيرها لإقامة المشروعات بالمرحلة الثانية والاستفادة القصوي من كافة الخطوات والإجراءات التي تمت خلال المرحلة الأولي بقري مركز شربين.

وخلال الاجتماع أكد "مختار" على أن محافظة الدقهلية حققت المركز الأول بين المحافظات فى توفير الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات المرحلة الثانية بالمبادرة، كما أشار "مختار" إلى أن الدقهلية حققت المركز الأول أيضا علي مستوي الجمهورية في انتظام التشغيل وتقديم الخدمات من المجمعات الحكومية والمراكز التكنولوجية بمشروعات حياة كريمة في مرحلتها الاولي بقري مركز شربين.

وأوضح "المحافظ" أن مبادرة حياة كريمة لم تشهدها الدولة المصرية علي مر تاريخها في إطار بناء الرئيس للجمهورية الجديدة فكما إنها تهدف إلي تحسين الظروف المعيشية للمواطنين تهدف في المقام الأول إلي تحسين الخدمات الحكومية المقدمة لهم في كافة القطاعات وعلي جميع المستويات التنفيذية.