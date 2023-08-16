محافظ الدقهلية: صرف 246 ألف جنيه مساعدات للأسر الأولى بالرعاية خلال يوليو

الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن صرف 246 ألف جنيه مساعدات خيرية للأسر الأولى بالرعاية خلال شهر يوليو علي مستوي المحافظة وعددهم 1016 أسرة، تم صرفها من مؤسسة التكافل الاجتماعي بالدقهلية وفقاً للفئات المختلفة بعد دراسة كل حالة وإجراء البحث الاجتماعي اللازم، جاءت تصريحات "مختار" بناء علي التقرير الذي عرضه الدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى.

ومن جانبه، أوضح "وكيل وزارة التضامن الاجتماعي" أنه في حالة الصرف نقداً حتي 500 جنيه يتم الصرف عن طريق الإدارة الاجتماعية التي يتبعها محل إقامة المواطن، والمبالغ أكثر من 500 جنيه يتم تحرير شيك باسم المستفيد تنفيذاً للقانون.

ووجه "مختار" وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بتقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولي بالرعاية في كل شبر علي أرض المحافظة والبحث عن هؤلاء الأسر من خلال إدارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والخيرية.

وثمن المحافظ دور وزارة التضامن الاجتماعي ومديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية علي دعمهم المستمر للأسر الأولي بالرعاية وتقديم كافة المساعدات لهم سواء في حالات الأمراض المزمنة ، أو متحدي الإعاقة ، او الحالات المرضية ، أو كبار السن ، وأصحاب الدخل الضعيف ، أو المشروعات الصغيرة ، أو الحالات الملحة ، أو حالات الزواج او حالة الكوارث والأزمات.