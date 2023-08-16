6838 مشروعا تنمويا دعما للأسر الأولى بالرعاية بسوهاج

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة سوهاج برعاية الدكتور رأفت السمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسوهاج، جمعية الأورمان إحدى كيانات التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، فى توفير عدد (6838) مشروع تنموى متمثل فى قروض حسنة وتسليم أكشاك ومواشى وذلك من بداية عملها وحتى الآن .

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بالاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا وتوفير الدعم اللازم لهم من خلال مشاركات منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، و تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية.

وأكد الدكتور رأفت السمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسوهاج، أن كل هذه الجهود تأتى متواكبة مع ما يقدمه التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى من خدمات إنسانية جليلة لأبناء المجتمع المصرى، وتقديم كل أوجه الرعاية المختلفة بالتعاون مع المجتمع المدنى الذى أثبت أنه الركيزة الأساسية للتنمية والنماء.

من جانبه أفاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن المشاريع المقدمة جاءت ضمن استراتيجية الأورمان الهادفة إلى الارتقاء بمستوى معيشة الأهالى ودعم الأسر الأكثر احتياجًا فى سوهاج.

وبلغت عدد المشروعات التنموية التى قدمتها الأورمان فى محافظة سوهاج (6838) مشروع تنموى متمثلة فى قروض حسنة وتسليم أكشاك ومواشى وذلك من بداية عملها وحتى الآن وذلك دعمًا لهم ومراعاة للبعد الاجتماعى ولإيجاد مصدر دخل ثابت لهذه الأسر وتمكينها من الاعتماد على نفسها ليصبحوا أعضاء فاعلين فى المجتمع .

موضحا أنه تم التوزيع على الشباب الغير قادر ومعدومى الدخل من مراكز وأبناء المحافظة المختلفة (سوهاج – اخميم – البلينا – المراغة – المنشأة – دار السلام – جرجا - جهينه – ساقلته – طما – طهطا - العسيرات )، مضيفاً أن ما تقوم به جمعية الأورمان هو نوع من أنواع التكافل والتعاون بين كافة فئات المجتمع خاصة غير القادرين، وأنه قد جرى اختيار الحالات المستحقة من خلال مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وذلك بهدف إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر كمساهمة من الجمعية في توفير فرص عمل للشباب أبناء المحافظة.

وأضاف شعبان أن الأورمان تستهدف الوصول بالمساعدات والمشروعات متناهية الصغر إلى المستفيدين في أقاصى قرى ونجوع مراكز المحافظة، وأن جميع خدمات الأورمان تقدم إلى المستحقين بالمجان تمامًا دون أن يتكلف المستفيد اى مبالغ على الإطلاق.

والجدير بالذكر أن الجمعية بجانب تلك المشروعات بمحافظة سوهاج تقوم بإجراء قوافل طبية وعلاج حالات العيون وعمليات القسطرة للأطفال غير القادرين وتقديم الأطراف الصناعية وزواج اليتيمات وإقامة معارض الملابس المجانية.