قطع المياه عن كوم الصعايدة ومزاتا بمركز جرجا بسوهاج لأعمال الإحلال والتجديد

سوهاج عمرو خلف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، عن قطع المياه عن قريتى كوم الصايدة ومزاتا بمركز جرجا اليوم الأربعاء، فى تمام الساعة الحادية عشرة وخمسة وأربعون دقيقة مساءً وحتى الرابعة من صباح الخميس الموافق 18 من نفس الشهر.

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وأضاف أنه يتم خلال تلك الفترة القيام بأعمال الإحلال والتجديد لتنفيذ قطعية على خط قطر 10 بوصة بلاستيك وتركيب محبس 10 بوصة، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة.