اليوم السابع
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الأربعاء، 16 أغسطس 2023 08:55 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

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قطع المياه عن كوم الصعايدة ومزاتا بمركز جرجا بسوهاج لأعمال الإحلال والتجديد

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 07:49 م
قطع المياه عن كوم الصعايدة ومزاتا بمركز جرجا بسوهاج لأعمال الإحلال والتجديد انقطاع المياه
سوهاج عمرو خلف

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، عن قطع المياه عن قريتى كوم الصايدة ومزاتا بمركز جرجا اليوم الأربعاء، فى تمام الساعة الحادية عشرة وخمسة وأربعون دقيقة مساءً وحتى الرابعة من صباح الخميس الموافق 18 من نفس الشهر.

 

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وأضاف أنه يتم خلال تلك الفترة القيام بأعمال الإحلال والتجديد لتنفيذ قطعية على خط قطر 10 بوصة بلاستيك وتركيب محبس 10 بوصة، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة.

 
وأوضح حسن محمود مدير الخط الساخن، أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى أو محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو إرسال الشكوى على موقع الشــركة الإلكترونى www.scww.com.eg وانه يتم خلال تلك الفترة الدفع بسيارات مياه نقية مجانا لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.
 
وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج تهيب بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.

 


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