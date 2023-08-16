إصابة 6 أشخاص فى تصادم أتوبيس وسيارة نصف نقل بسوهاج الجديدة

سوهاج محمود مقبول

شهدت مدينة سوهاج الجديدة وتحديدا عند منطقة المصانع وقوع مصادمة على الطريق بين أتوبيس وسيارة نصف نقل على الطريق، وذلك نتيجة التخطى الخطأ نتج عن الحادث إصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة تم نقل 3 إلى مستشفى سوهاج الجامعى و3 المصابين الأخرين رفضوا النقل وتم إسعافهم بمكان الحادث.

كانت الأجهزة المعنية قد تلقت بلاغا بوقوع مصادمة على الطريق بين أتوبيس وسيارة نصف نقل بمنطقة المصانع بمدينة سوهاج الجديدة ووجود مصابين تم رفع أثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

وبالفحص تبين من خلال المعاينة وقوع صادمة على الطريق بين سيارة نصف نقل بمدينة سوهاج الجديدة نتج عن الحادث إصابة ر. م . ش 30 سنة بإشتباه كسر الساق اليسرى، وإصابة أ . ع. م 23 سنة بإشتباه كسر بالحوض، وإصابة ع . ي . ع 20 سنة بإشتباه ما بعد الإرتجاج.

كما نتج عن الحادث إصابة ع. ع . ع 12 سنة بسحجات وكدمات، وإصابة خ . ع . أ 15 سنة بسحجات وكدمات، وإصابة ا. خ . ع 30 سنة بكدمات بالقدمين تم عمل الإسعافات اللازمة لهم بمكان الحادث ورفضوا النقل للمستشفى لإستكمال العلاج.

تم رفع أثار الحادث وتمت إعادة حركة السير على الطريق وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت جهة التحقيق المختصة لإجراء شئونها.