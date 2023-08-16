فرص عمل فى الجيزة بمرتبات مجزية وحوافز شهرية.. اعرف الوظائف المطلوبة

كتبت - مرام محمد

كشفت محافظة الجيزة من خلال جهاز رعاية وتشغيل الشباب عن توافر فرص عمل للشباب (مساعدين فنيين إنتاج) بإحدى الشركات، وذلك بمزايا تأمينية ورواتب مجزية.

وأوضح جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة شروط التقديم على النحو التالي:

-المؤهل الدراسي: دبلوم صناعي 3 أو 5 سنوات قسم ميكانيكا/ كهرباء أو دبلوم المعاهد الفنية صناعي/ تجاري.

-السن من 18 : 30 سنة.

-عدد ساعات العمل: 8 ساعات.

-التقديم للذكور فقط.

وأشار الجهاز إلى أن الوظائف تتيح المزايا التالية:

-لا تشترط الخبرة.

-رواتب مجزية.

-تأمين طبي واجتماعي.

-زيادات سنوية.

-حافز شهري.

-وسائل مواصلات من وإلى الشركة.

وطالب جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة الراغبين في التقدم للوظائف الحضور لمقر الجهاز الكائن في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني، يوميا من الأحد وحتى الخميس، من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 عصرا، وللاستفسار يمكن التواصل مع الجهاز عبر أرقام التليفونات الآتية: "35720825 - 35711198".