اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 16 أغسطس 2023 12:24 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية أخبار عاجلة

وزارة العمل تعلن عن 4120 فرصة عمل فى 11 محافظة برواتب تبدأ من 3000 جنيه

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 11:05 ص
وزارة العمل تعلن عن 4120 فرصة عمل فى 11 محافظة برواتب تبدأ من 3000 جنيه وزارة العمل
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة العمل في بيان لها اليوم الأربعاء عن تلقيها طلبات من 38 شركة قطاع خاص داخل  11 محافظة لشغل 4120 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها  خلال شهر أغسطس الجارى.
 
وجاء في البيان الصحفى، أن نشرة التوظيف الدورية تصدر عن "الوزارة" كل 15 يوما، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وإعداد منى شوقي باحث أول بالإدارة، تُعلن اليوم عن فرص عمل جديدة، متوفرة في محافظات : القاهرة، والقليوبية ، والجيزة ، والشرقية ، والغربية ،والدقهلية، ودمياط ، والبحيرة ، وسوهاج ، وقنا ، والوادي الجديد ..وفي تخصصات:أخصائي تمويل،وخدمة عملاء ،ومهندسين جودة وميكانيكا ، ومحاسبين ، وسكرتارية ، ومندوب مبيعات، ومشرفين إنتاج، وأفراد أمن، وكافة أعمال الفندقة،وعمال خياطة بكافة الأقسام، وعمال إنتاج، وموظفي سوشسيال ميديا ، وفني صيانة ميكانيكا ، ومسئولى ائتمان وتخصصات أخرى.
 
وبحسب البيان،تضم النشرة مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة ، برواتب مجزية، وذلك فى إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية ، وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالي عمالها من ذوى القدرات الخاصة تنفيذاً للقانون رقم 10 لسنة 2018 ،ولتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمجهم في سوق العمل .
 
ووجه وزير العمل حسن شحاتة جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف،وإرسال تقرير للوزارة يفيد بإستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له ،وتحري المصداقية في نشر فرص العمل ،والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور ..
 
وجاء في البيان أنه في إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة ،تقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات العمل بالمحافظات بالتنسيق مع القطاع الخاص لتوفير المزيد من فرص العمل، وإستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المُعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص"، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة فرص العمل التي تقدمها الشركات الخاصة.

وزارة العمل

فرص عمل

وظائف

الحد الادنى للاجور

وظائف خالية

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

وزارة العمل: تعيين 9 من ذوى الهمم بجنوب سيناء ومتابعة حصولهم على مستحقاتهم

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 11:00 ص

كيف ساهمت وزارة العمل في خفض معدلات البطالة خلال عام؟.. تعرف على التفاصيل

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 07:00 م

وزارة العمل: متابعة تشغيل ذوى الهمم وحصولهم على مستحقاتهم بالمؤسسات

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 01:49 م

وزارة العمل: حصر وتسجيل عمالة غير منتظمة فى الوادى الجديد

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 12:15 م

وزارة العمل: تعيين 24 شاباً من ذوى الهمم بالقاهرة

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 10:58 ص

وزارة العمل: تشغيل 593 ألفا و859 شابا خلال عام.. و478 ألفا و857 بالخارج

الإثنين، 14 أغسطس 2023 11:52 م

وزارة العمل: دعم مستمر للعمالة غير المنتظمة وذوي الهمم.. إنفوجراف

الإثنين، 14 أغسطس 2023 12:09 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة