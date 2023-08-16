دراسة: نقص فيتامين ك قد يؤدى إلى أمراض الرئة

كتبت فاطمة خليل

فيتامين ك هو مجموعة من الفيتامينات التي يحتاجها الجسم لتخثر الدم لشفاء الجروح، هناك أيضًا بعض الأدلة على أن فيتامين K قد يساعد في الحفاظ على صحة العظام، وفقًا لدراسة جديدة أجراها باحثون دنماركيون في مستشفى جامعة كوبنهاجن هناك صلة بين نقص فيتامين K وضعف صحة الرئة، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".في هذه الدراسة، أجرى حوالي 4000 مشارك ، تتراوح أعمارهم بين 24 و 77 عامًا، اختبارًا لوظائف الرئة وأعطوا عينات من الدم.

يساعد اختبار وظائف الرئة - اختبار قياس التنفس - في تشخيص بعض حالات الرئة ومراقبتها عن طريق قياس كمية الهواء التي يمكنك زفيرها.

أجاب المشاركون أيضًا على أسئلة حول خياراتهم الصحية ونمط حياتهم تم نشر نتائج البحث في مجلة ERJ Open Research.

مشاكل صحية محتملة في الرئة

كشفت البيانات أن علامة الدم المنخفضة لفيتامين K كان لها سعة رئوية منخفضة في اختبار قياس التنفس.

كان المشاركون الذين لديهم مستويات منخفضة من فيتامين K أكثر عرضة للقول إنهم يعانون من مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD) أو الربو أو الصفير.

فيتامين K وصحة الرئة

قال الدكتور توركيل جيسبرسن: "على حد علمنا ، هذه هي الدراسة الأولى حول فيتامين K ووظيفة الرئة في عدد كبير من السكان.

تشير النتائج إلى أن فيتامين K يمكن أن يلعب دورًا في الحفاظ على صحة الرئتين".

هناك حاجة إلى مزيد من البحث لمعرفة ما إذا كان الأشخاص الذين يعانون من أمراض الرئة سيستفيدون من تناول مكملات فيتامين ك.

أغذية غنية بفيتامين ك

تشمل بعض المصادر الصحية والغنية بفيتامين K لإضافتها إلى نظامك الغذائي السبانخ ، واللفت ، والخردل الأخضر ، والكرنب وخضار اللفت ، والبروكلي والكرنب، والجرجير.

علامات نقص فيتامين ك

فيما يلي بعض علامات نقص فيتامين ك التي لا ينبغي تجاهلها.

يمكن أن يؤدي نقص فيتامين ك إلى نزيف مفرط قد يحدث حتى في مناطق أخرى غير موضع الجرح أو الجرح.

قد يكون النزيف واضحًا أيضًا إذا تعرض الشخص للكدمات بسهولة ، أو أصيب بجلطات دموية صغيرة تحت أظافره ، أو نزيفًا في الأغشية المخاطية التي تبطن مناطق داخل الجسم ، وينتج البراز الذي يبدو أسودًا داكنًا ويحتوي على بعض الدم.

استشر طبيبك للحصول على التشخيص المناسب والعلاج المناسب إذا كنت تعاني من أي من الأعراض المذكورة أعلاه.