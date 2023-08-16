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تنسيق الجامعات 2023.. كليات الجامعات الخاصة والأهلية تقبل الطلاب من 53%

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 09:25 ص
تنسيق الجامعات 2023.. كليات الجامعات الخاصة والأهلية تقبل الطلاب من 53% الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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ينشر "اليوم السابع" قائمة بمجموعة كليات تقبل طلاب الثانوية العامة من مجموع 53 % وهى " التكنولوجيا الحيوية- تكنولوجيا العلوم الصحية، العلوم الأساسية، الفنون التطبيقية، الإعلام، اللغات والترجمة، الاقتصاد والإدارة، التربية، العلوم الاجتماعية، السياحة والفنادق، الحقوق والقانون، التمريض، الآثار، العلوم السينمائية.
 
ويأتى ذلك بعد أصدار مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، قرارا حول تخفيض الحد الأدنى للقبول بعدد من الكليات فى الجامعات الخاصة والأهلية، إلى 53% بدلا من 55% .
 
وكان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، عقد اجتماعًا، بحضور د. محمد حلمى الغر أمين مجلسى الجامعات الخاصة والأهلية، مع اللجنة المُنبثقة عن مجلسى الجامعات الخاصة والأهلية لتحديد الحدود الدنيا للالتحاق بالتخصصات العلمية المختلفة بالجامعات الخاصة والأهلية للعام الدراسى الجديد 2023/2024.
 
 
وصرح د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامى والمُتحدث الرسمى للوزارة، أن الاجتماع انتهى إلى فتح باب التقدم للحاصلين على شهادة الثانوية العامة للالتحاق بالتخصصات العلمية المختلفة بالجامعات الخاصة والأهلية، بداية من غدًا الثلاثاء الموافق 15 أغسطس الجاري.
 
 
 
وأضاف المتحدث الرسمى أن التقديم سيكون بنظام التقديم الإكترونى المباشر لكافة الكليات بالجامعات الخاصة والأهلية طبقًا للحدود الدنيا للتقدم، حيث تم فتح باب القبول للحاصلين على الثانوية العامة المصرية مع استمرار قبول الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية طبقًا للحد الأدنى للتقدم لكل منها.
 
 
 
ويمكن للطالب التقدم للجامعة التى يرغب فى الالتحاق بإحدى كلياتها إلكترونيًا من خلال المواقع الإلكترونية للجامعات، ويُتاح التقدم للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة فى العام الدراسى 2022/2023، كما يحق للطلاب الحاصلين على شهادتهم فى العام الدراسى السابق 2021/2022 التقدم أيضًا، وفقًا للحدود الدنيا للتقدم لعام حصولهم على شهادة الثانوية العامة، وسيتم قبول أوراق الطلاب إلكترونيًا.
 
 
 
ويشمل التقدم كافة الجامعات الخاصة والأهلية، وهي:
 
 
أولًا.. الجامعات الخاصة وعددها 27 جامعة: (6 أكتوبر، أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، مصر للعلوم والتكنولوجيا، مصر الدولية، الألمانية، الأهرام الكندية، البريطانية فى مصر، الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، فاروس، النهضة، المستقبل، المصرية الروسية.، الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، هليوبوليس، الجيزة الجديدة، دراية، بدر بالقاهرة، حورس، المصرية الصينية، ميريت، سفنكس، السلام، بدر بأسيوط، الصالحية الجديدة، الحياة، مايو، سيناء بفرعيها "فرع القنطرة – فرع العريش").
 
 
 
ثانيًا.. الجامعات الأهلية وعددها 20 جامعة: (الجلالة، العلمين الدولية، الملك سلمان الدولية، المنصورة الجديدة، المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية، النيل الأهلية، الأهلية الفرنسية فى مصر، مصر للمعلوماتية، أسيوط الأهلية، المنصورة الأهلية، المنيا الأهلية، المنوفية الأهلية، حلوان الأهلية، الزقازيق الأهلية، بنها الأهلية، جنوب الوادى الأهلية، الإسكندرية الأهلية، بنى سويف الأهلية، شرق بورسعيد الأهلية، الإسماعيلية الجديدة الأهلية).
 

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