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تنسيق الجامعات الخاصة.. تفاصيل كليات وبرامج وأسعار الجامعة البريطانية في مصر

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 03:33 م
تنسيق الجامعات الخاصة.. تفاصيل كليات وبرامج وأسعار الجامعة البريطانية في مصر الجامعة البريطانية فى مصر
كتب محمد صبحى

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أعلنت الجامعة البريطانية في مصر، برئاسة الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة، فتح باب القبول للعام الجامعي الجديد 2023/2024، للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية للالتحاق بكلياتها المختلفة، وذلك بتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية لعام 2023 
 
وأوضحت الجامعة البريطانية أن الحد الأدنى للتقدم بكلياتها، وفقًا لما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس الجامعات الخاصة، كما يلي، 78%طب الفم والأسنان ،وكلية الصيدلة72% ، وكلية الهندسة68%، وكلية هندسة الطاقة والبيئة 68%، وكلية علوم الحاسب 62%، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال، كلية التمريض، الآداب والإنسانيات، الفنون والتصميم، الاتصال والإعلام، القانون 55%.
 
وأكدت الجامعة ضرورة توافر عددًا من الشروط في الطلاب المتقدمين، وفقًا لإجراءات القبول والحد الأدنى المعلنة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس الجامعات الخاصة والأهلية.
 
ويمكن التقدم للتسجيل بالجامعة عبر الموقع الإلكتروني للجامعة www.bue.edu.eg أو من خلال التقدم المباشر بمقر الجامعة بمدينة الشروق وسداد رسوم التسجيل المطلوبة، وأداء اختبار تحديد المستوى في اللغة الإنجليزية. 
 
وأشارت الجامعة البريطانية في مصر إلى أن الكليات المتاحة للعام الجامعي المقبل 2023/2024، هي كليات الهندسة، هندسة الطاقة والبيئة، طب الأسنان، التمريض، القانون، الاتصال والإعلام، الفنون والتصميم، الصيدلة، علوم الحاسب ونظم المعلومات، الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال، الآداب والإنسانيات.
 
 
وكان قد وافق مجلس الجامعات الخاصة والأهلية على قيام طلاب الثانوية العامة دفعتي 2022/2023، بالتقديم للجامعات الخاصة عقب انتهاء المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية.
 
وبلغت أسعار المصروفات لكلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب 173 ألف جنيه، وتضم الكلية التخصصات التالية ( علوم الحاسب_ نظم المعلومات_ هندسة البرمجيات_ شبكات الحاسب_  الذكاء الاصطناعي)، وجاءت مصروفات كلية هندسة الطاقة والبيئة 173 ألف جنيه، وتضم الكلية التخصصات التالية(هندسة الطاقة الميكانيكية المتجددة _ هندسة الطاقة الكهربية المتجددة _ هندسة الكيمياء الحيوية _ هندسة البترول وتكنولوجيا الغاز _ الهندسة المعمارية البيئية المستدامة)، وعن كلية الفنون والتصميم بلغت مصروفاتها 188 ألف جنيه وتضم التخصصات التالية ( الفنون الجميلة_ الرسم والوسائط _ الموضة والنسيج _ التصميم المعماري) وبلغت مصروفات كلية القانون 133 ألف جنيه،  ومصروفات كلية التمريض 63 ألف جنيه.
 
كما بلغت المصروفات الدراسية لكلية الهندسة 198 ألف جنيه، وتضم التخصصات التالية ( الهندسة الكهربائية والاتصالات_ هندسة الميكانيكا_ الهندسة المعمارية _  الهندسة المدنية_ هندسة الحاسب _ الهندسة الكيميائية _ هندسة وإدارة التشييد _ هندسة الميكاترونس والروبوت)، وبلغت مصروفات كلية طب الأسنان والتي تضم تخصص طب وجراحة الفم والاسنان 233 ألف جنيه، وبالنسبة لكلية الإعلام والاتصال  بلغت المصروفات 158 ألف جنيه، وتضم التخصصات التالية :(الصحافة والإعلام الجديد_ الإذاعة والتليفزيون_ الاتصالات التسويقية المتكاملة_ السينما ودراسات الإعلام).
 
وجاءت مصروفات كلية الآداب والإنسانيات وفقًا للتخصصات بالكلية، حيث قدرت مصروفات قسم علم النفس 143 ألف جنيه، وقسم اللغة الإنجليزية وآدابها 113 ألف جنيه_ وفيما يخص قسم اللغة الصينية 73 ألف جنيه، وفيما يخص  كلية الصيدلة جاءت مصروفاتها وفقًا للتخصصات بها وقدرت مصروفات قسم الصيدلة فارم دى 163 ألف جنيه، وقسم الصيدلة فارم دي الإكلينيكية 173 ألف جنيه، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال، وفقًا للتخصصات الموجودة بالكلية فبلغت مصروفات قسم العلوم السياسية 158 الف جنيه، وقسم  الأقتصاد 158 الف جنيه، وقدرت مصاريف قسم إدارة الأعمال 198 الف حنيه، ويضم قسم إدارة الأعمال التخصصات التالية (المحاسبة والتمويل _ التسويق _ إدارة الموارد البشرية_ الأعمال الدولية _ ريادة الأعمال والاستدامة).

 


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