تقرير: قطاع البترول نجح فى إنتاج 204.5 مليون برميل من الزيت الخام فى 2022

كتبت - مروة الغول

يستهدف قطاع البترول عدد من البرامج والخطط لزيادة معدلات الإنتاج من الثروات البترولية بكافة مواقع الإنتاج خلال الفترة القادمة، وفيما يلى أهم معدلات الإنتاج من خلال عام 2022 وفقا لتقرير قطاع البترول كالتالى:

1-بلغ إنتاج الزيت الخام والمتكثفات حوالي 204.5 مليون برميل.

2-بلغ إنتاج البوتاجاز المنتج من الحقول حوالي 1071 ألف طن بمتوسط إنتاج یومی حوالی 2.9 ألف طن، وبذلك يكون إنتاج الزيت الخام والمتكلفات والبوتاجاز خلال العام حوالى أو 216.8 مليون برميل بمعدل إنتاج حوال 594 ألف برميل يومياً.

3- بلغ إنتاج الغاز المباع حوالی 2.4 تریلیون قدم مكعب بمعدل إنتاج يومي حوالی 6.5 بليون قدم وبذلك يكون إنتاج الزيت الخام والمتكلفات والغازات ومشتقاتها خلال العام بلغ حوالی 638.2 مليون برميل مكافي، بمعدل إنتاج يومى حوالي 1.8 مليون برميل مكافی.

وخلال شهر أغسطس الجارى عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الاجتماعين الدوريين مع رؤساء ومسئولي عدد من شركات الإنتاج البترولى بالصحراوين الشرقية والغربية وضما شركات العلمين والواحة ومارينا للبترول بمنطقة الصحراء الغربية، وشركات العامة للبترول والفنار ومجاويش ووادى السهل وبتروأمير وذلك لمراجعة والوقوف على تقدم تنفيذ برامج انتاج الشركات التي تعمل وفق خطة متكاملة.

وأكد المهندس طارق الملا على أهمية التنسيق والتكامل بين مجموعة الشركات بكل منطقة لتنفيذ والإسراع بالخطط الإنتاجية المعتمدة مما يسهم في زيادة الإنتاج والوقوف على التحديات مما يدعم تحقيق اهداف برامج زيادة الإنتاج والذى يعد الهدف الرئيسى والحيوى للقطاع، بناء على استراتيجية تكامل بين الشركات والعمل على الاستغلال الأمثل للموارد والأصول والمعدات وتعظيم الاستفادة من الكفاءات الفنية للشركات في تنفيذ الخطط بما يسهم في النهاية في تحقيق الأهداف والبرامج الموضوعة بالتوازى مع خفض نفقات التشغيل وترشيدها.

وشهد الاجتماعان استعراض ودراسة موقف الإنتاج الحالي لكل شركة والتحديات التي تواجه تنفيذ خطط العمل والإجراءات المتخذة للتغلب عليها، بالإضافة الى استعراض ما تم إنجازه في مجال زيادة معدلات الإنتاج من الآبار المنتجة وخطط الحفر وإصلاح الآبار، وجهود استعادة إنتاج الآبار المغلقة، علاوة على استعراض جهود تحقيق التكامل المشترك بين الشركات والنتائج التى تمت من خلاله.