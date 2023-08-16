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تعرف على برنامج الدبلومة المهنية فى الفسيولوجى والتحاليل المعملية بعلوم حلوان

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 01:26 م
تعرف على برنامج الدبلومة المهنية فى الفسيولوجى والتحاليل المعملية بعلوم حلوان الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان
كتب محمد صبحى

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أعلنت كلية العلوم جامعة حلوان عن برنامج الدبلومة المهنية فى الفسيولوجى والتحاليل المعملية، المقام تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة.
 
وأوضح الدكتور مجدي الحجري عميد كلية العلوم أن شروط التسجيل والقبول بالبرنامج هى أن يكون الطالب حاصلا على درجة البكالوريوس فى العلوم (تخصصات البيولوجي) أو بكالوريوس الصيدلة أو الطب البيطري - أو الزراعة (تخصصات بيوتكنولوجي - كيمياء حيوي) أو أي درجة معادلة لهذه التخصصات ومعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات المصرية، كما يقبل طلبات التحويل من الجامعات الأخرى طبقا للقواعد التي تعلنها كلا من الجامعة والكلية.
 
وأضاف، أن مميزات البرنامج أنه دبلومة معتمدة من وزارة الصحة والسكان المصرية، ويسجل الحاصل على شهادة الدبلومة بسجل الكيميائيين الطبيين بوزارة الصحة، وتدريب عملي على كافة التحاليل الطبية والأجهزة المعملية.
 
كما أنها أول دبلومة مهنية بكلية العلوم بنظام الساعات المعتمدة على فصلين دراسيين أساسيين بمدة 24 ساعة معتمدة، 18ساعة مقررات إجبارية، 6  ساعات مقررات اختيارية منها 8 ساعات عملی.
 
يتم قبول الطلاب بالبرنامج سنويا ويحدد مجلس إدارة البرنامج أعداد المقبولين في ضوء ما يقترحه مجلس قسم علم الحيوان والحشرات.
 

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