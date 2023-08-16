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كل ما تريد معرفته عن برنامج هندسة القوى والوقاية الكهربية بجامعة حلوان

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 01:04 م
كل ما تريد معرفته عن برنامج هندسة القوى والوقاية الكهربية بجامعة حلوان جامعة حلوان
كتب محمد صبحى

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أكد الدكتور محمود المسلاوي عميد كلية الهندسة بحلوان أن البرنامج هو أحد البرامج المميزة بالكلية والذى يستهدف إعداد مهندسين مؤهلين للمساهمة الفعالة في إحداث تقدم في مجال هندسة القوى والوقاية الكهربية وتلبية متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي في هذا المجال.
 
ويتميز البرنامج  بتقديم باقة من المقررات الدراسية التخصصية فى هندسة القوى والوقاية الكهربية مثل الآلات الكهربية والتحكم الآلى والقوى والشبكات الكهربية وتوليد واستخدام الطاقة المتجددة، وتوليد ونقل وحماية الطاقة والأنظمة الكهربية، وتصميم أنظمة الحماية الرقمية للآلات والشبكات الكهربية الذكية، وإعداد قوائم المعدات والتجهيزات والتركيب والاختبار لأنظمة حماية الجهد العالى والمتوسط والمنخفض وأنظمة توزيع الطاقة الكهربية.
 
وتتلخص رسالة البرنامج في إكساب الخريج مخرجات تعلم معرفية وذهنية وحرفية متميزة وتعلم ذاتى مستمر مزودا بأحدث التقنيات التكنولوجية فى مجال القوى ووقاية معدات الشبكات الكهربية لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلى والإقليمى والدولى مدركا مسئوليته الأخلاقية فى الحفاظ على البيئة ومستخدما لأدوات البحث العلمي فى تنمية وتطوير المجتمع.
 
وتكون مدة الدراسة فى البرنامج 160 ساعة معتمدة منهم 36 ساعة معتمدة فى المستوى الأعدادى ويحق للطالب التخرج عند استكمال 17 ساعة علوم اجتماعية وإنسانية، 68 ساعة علوم أساسية، 75 ساعة علوم تخصصية وتطبيقية بالإضافة لتدريب فى ورش الكلية لمدة 4 أسابيع فى نهاية المستوى الأول وتدريب ميدانى لمدة 4 أسابيع فى نهاية المستوى الثانى.
 
وتكون مجالات العمل للخريج في شركات التوليد والتوزيع الكهربي ، محطات القوى الكهربية، شركات النقل الكهربى ومراكز تحكم الطاقة، وزارة الكهرباء والطاقة والمؤسسات ذات العلاقة، مزارع الطاقة المتجددة، قطاعات البترول ومشتقاته، مصانع المعدات والمكونات الكهربية، الصناعات الإلكترونية، مؤسسات مترو الأنفاق والنقل الأخرى.
 
 

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