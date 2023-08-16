تعرف على استعدادات البحيرة لإجراء امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة

البحيرة - ناصر جودة

كثفت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة من جهودها لإجراء امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة بكافة مراكز المحافظة والتى ستبدأ من 19 إلى 29 أغسطس الجارى.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم رفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا لأداء الامتحانات وتم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان مديرية التربية والتعليم بمدينة دمنهور إلى جانب غرف عمليات فرعية بالإدارات التعليمية وذلك لمتابعة سير الامتحانات وتلقى أى بلاغات أو شكاوى مع تذليل أى عقبات فى هذا الشأن بشكل فورى وعاجل.

من جانبه، أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة الانتهاء من تجهيز كافة اللجان والمقرات والاستراحات الخاصة بامتحانات الدور الثانى للثانوية العامة، مشيرا إلى أن عدد الطلاب المتقدمين لاداء الامتحانات بالدور الثانى يبلغ 5465 طالبا وطالبة بواقع 1388 بالشعبة الأدبية و3765 بالشعبة العلمية علوم و313 بشعبة علمى رياضة يؤدون الامتحانات من خلال 19 لجنة بالإدارات التعليمية المختلفة.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحسن سير الامتحانات وتوفير الاجواء المناسبة لأداء الامتحانات بسهولة ويسر تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة فى هذا الشأن، لافتا إلى التنسيق مع مديرية الأمن بالبحيرة لتأمين لجان الامتحانات ومركز توزيع الأسئلة ومواجهة أى إخلال بالامتحانات وكذلك تم التنسيق مع مديرية الصحة لتوفير طبيب أو زائره صحية داخل لجان الامتحانات، كما تم التنسيق مع الوحدات المحلية لتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات أمام اللجان الامتحانية.

ووجه وكيل وزارة التعليم بالبحيرة باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الإدارات التعليمية والمراجعة المستمرة لكافة اللجان والمقرات والاستراحات الخاصة بامتحانات الدور الثانى للشهادة الثانوية العامة.

وشدد على الالتزام بتنفيذ كافة القرارات والتعليمات الوزارية الخاصة بأعمال الامتحانات وتطبيق إجراءات مواجهة الغش داخل لجام الامتحانات تحقيقا لمبادئ العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.