تعرف على قواعد تظلمات نتائج الدور الثانى للشهادة الإعدادية بالبحيرة

وأضاف وكيل الوزارة ، أن هذا القرار جاء تخفيفا عن كاهل الطلاب وأولياء الأمور، وتيسير أعباء ومشاق السفر والانتقال الى مدينة دمنهور مقر الكنترول المركزى نظرا لبعد المسافات البينية بين مدن ومراكز المحافظة .

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم فتح باب التظلمات من من يوم 14 أغسطس لمدة أسبوعين لمن يرغب فى التظلم على نتائج الدور الثانى للشهادة الإعدادية.

لافتا إلى أن القواعد والإجراءات اللازمة فى هذا الشأن تتلخص فى تقديم الطلبات باسم وكيل وزارة التعليم، ودفع الرسوم المقررة وفقا للقرار الوزارى المنظم لذلك وهى 35 جنيها عن كل مادة، وسيتم تحديد ميعاد جلسة الاضطلاع للطالب، وولى الأمر عن طريق الإدارة التعليمية.

وأشار يوسف الديب وكيل وزارة التعليم، إلى أن جلسة الاضطلاع سوف تكون بالكنترول المركزى بمدينة دمنهور، وفقا للميعاد الذى حددته الإدارة التعليمية.