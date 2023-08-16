اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 16 أغسطس 2023 04:07 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية حوادث

السجن 3 سنوات لمتهمين بتعاطى المخدرات فى سوهاج

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 02:48 م
السجن 3 سنوات لمتهمين بتعاطى المخدرات فى سوهاج سجن
سوهاج عمرو خلف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأربعاء، بمعاقبة المتهم "ع.ا.ص" بالسجن 3 سنوات لاتهامه بتعاطي  المخدرات بدائرة مركز أخميم.
 
 
تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز أخميم عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بحيازة كمية من الحشيش المخدر  وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدرات بقصد التعاطى، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
 
وفى سياق متصل قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأربعاء بمعاقبة المتهم "ع.ا.ك' بالسجن 3 سنوات لاتهامه بتعاطي المخدرات بدائرة مركز أخميم.
 
تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز أخميم عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بحيازة كمية من الحشيش المخدر وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدرات بقصد التعاطى، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
 
 
 

 


سوهاج

جنايات سوهاج

محكمة جنايات سوهاج

السجن

أخميم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة