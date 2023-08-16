السجن 3 سنوات لمتهمين بتعاطى المخدرات فى سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأربعاء، بمعاقبة المتهم "ع.ا.ص" بالسجن 3 سنوات لاتهامه بتعاطي المخدرات بدائرة مركز أخميم.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز أخميم عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بحيازة كمية من الحشيش المخدر وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدرات بقصد التعاطى، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

وفى سياق متصل قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأربعاء بمعاقبة المتهم "ع.ا.ك' بالسجن 3 سنوات لاتهامه بتعاطي المخدرات بدائرة مركز أخميم.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز أخميم عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بحيازة كمية من الحشيش المخدر وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدرات بقصد التعاطى، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.