اليوم السابع
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الأربعاء، 16 أغسطس 2023 04:07 م
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السجن المشدد 6 سنوات لعامل لاتهامه بالإتجار فى المخدرات بسوهاج

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 02:36 م
السجن المشدد 6 سنوات لعامل لاتهامه بالإتجار فى المخدرات بسوهاج محكمة
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأربعاء بمعاقبة المتهم "ا.ى.ع" بالسجن المشدد 6 سنوات، لاتهامه بالإتجار فى المخدرات بدائرة مركز أخميم.
 
تعود أحداث القضية إلى عام 2023بدائرة مركز أخميم عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالإتجار فى الحشيش والشابو وترويجه على عملائه من أصحاب الكيف وراغبى الشراء وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بالإتجار فى المخدرات، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
 
 
 
 
 



 

 


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