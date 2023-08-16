الرئيس السيسي: "لا يوجد شهادة وفاة لأى حاجة فى مصر طول ما إحنا مع بعضنا"

كتب أحمد عرفة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهمية مشروعات تطوير سيوة، قائلا: "كنا من كام يوم نقول إن مشروع سيوة والصرف الزراعى المشروع تأخر كثيرا ولكن الكنهم أنه خلص وأنقذنا الواحة بفضل الله من مصير كان صعب أوي".

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته لأهالى سيناء: "لا يوجد شهادة وفاة لأى حاجة في مصر طول ما أحنا مع بعضنا، وواحة سيوة لها تاريخ كبير في حياتنا، وتم حل مشكلة سيوة، والمشروع أخذ 3 سنوات وأكثر".

وتابع الرئيس السيسي: "أقول لأهالى سيوة ما تم عمله حافظوا عليها والآبار التي كان الأهالى بيعملوها عملنا نظام وعلينا أن نحافظ عليها كمجتمع سيوة ومجلس المدينة الخاص بها وأن ينظم هذا الأمر كى نستعيد الواحة مرة أخرى أفضل مما كانت إن شاء الله".



الرئيس السيسي



أهالى مطروح خلال لقاء الرئيس السيسي



أهالى مطروح



زيارة الرئيس السيسي لأهالى مطروح



زيارة الرئيس السيسي لمطروح



لقاء الرئيس السيسي بأهالى مطروح



لقاء الرئيس السيسي بأهالى مطروح