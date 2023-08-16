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الرئيس السيسي يوجه التحية لأهالى مطروح: "أهلا وسهلا وسعيد باللقاء معكم"

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 04:06 م
الرئيس السيسي يوجه التحية لأهالى مطروح: "أهلا وسهلا وسعيد باللقاء معكم" الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، التحية إلى أهالي محافظة مطروح، قائلا: "السلام عليكم.. سعيد أن التقي بيكم.. اهلا وسهلا.. بسم الله الرحمن الرحيم.. أوجه لكم جميعا التحية والسلام". 
 
وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته فى لقاء مع أهالي محافظة مطروح: "اشكركم أن اتيحت لي الفرصة أن أتكلم معكم واشوفكم.. محافظة مطروح وما يطلق عليها المنطقة الغربية.. مش بس مطروح.. من قبل مطروح بكتير.. مكنشي فيه اهتمام كبير من الدولة خلال السنين اللى فاتت".
 
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

 

أهالى مطروح خلال لقاء الرئيس السيسي
أهالى مطروح خلال لقاء الرئيس السيسي

 

أهالى مطروح
أهالى مطروح

 

زيارة الرئيس السيسي لأهالى مطروح
زيارة الرئيس السيسي لأهالى مطروح

 

زيارة الرئيس السيسي لمطروح
زيارة الرئيس السيسي لمطروح

 

لقاء الرئيس السيسي بأهالى مطروح (2)
لقاء الرئيس السيسي بأهالى مطروح

 

لقاء الرئيس السيسي بأهالى مطروح
لقاء الرئيس السيسي بأهالى مطروح

 

لقاء الرئيس السيسي بقبائل مطروح
لقاء الرئيس السيسي بقبائل مطروح

 

 


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