الرئيس السيسى: أى مدينة ننفذها على امتداد الساحل تضم مدارس ومناطق صناعية

كتب أحمد عرفة

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتنظيم تواجد قبائل مطروح، قائلا:"نحتاج أن ننظم التواجد للقبائل الموجودة طبقا لأعرافهم كى يكون لدى الدولة فرصة لتقديم الخدمات سواء التعليم أو الصحة وغيرها من الخدمات وتقدميها بشكل أفضل مما هى عليه الآن".

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته لأهالى سيناء:" :"ما تم تنفيذه خلال الكام سنة الماضية ليس كثيرا ولكن خطوة نحو تطوير الدولة المصرية تستهدفه، وميناء جرجوب افتتحنا جزءا منه".

وتابع الرئيس السيسي:"مدينة العلمين ورأس الحكمة وأى مدينة ننفذها على امتداد الساحل يكون بها مدارس ومناطق صناعية ومستشفيات وأشياء أخرى".