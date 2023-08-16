اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 16 أغسطس 2023 02:19 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية أخبار عربية

الجامعة العربية تعرب عن قلقها إزاء اشتباكات طرابلس

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 12:24 م
الجامعة العربية تعرب عن قلقها إزاء اشتباكات طرابلس الجامعة العربية - صورة أرشيفية
بيشوى رمزى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعربت جامعة الدول العربية عن بالغ قلقها إزاء الاشتباكات المسلحة التى شهدتها العاصمة الليبية طرابلس أمس الثلاثاء، مما أسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين الليبيين. 
 
وأعرب مصدر مسؤول بالامانة العامة عن خالص العزاء لأسر الضحايا والتمنيات بالشفاء للمصابين، مضيفا أن الجامعة العربية تدعو للوقف الفورى لأعمال العنف التى عصفت بالاستقرار النسبى الذى كان يسود العاصمة طرابلس خلال الأشهر الماضية. 
 
وحث المصدر جميع السلطات الليبية على اتخاذ الإجراءات الكفيلة باستعادة الأمن. 
 
وأوضح أن وقوع هذه الاشتباكات يؤكد مجدداً أهمية الإسراع بتوحيد مؤسسات الدولة وإتمام العملية الانتقالية عبر إجراء الانتخابات فى أقرب الآجال.
 
 
 

ليبيا

طرابلس

الجامعة العربية

اشتباكات طرابلس

الأزمة الليبية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة