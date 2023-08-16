أخصائية أعصاب تكشف مدى خطورة الإجهاد المستمر.. نصائح مهمة

كتبت رانيا عامر

يعاني معظم الأشخاص من مشكلة اجهاد الجسم المستمر في بعض فصل السنة خاصة موسم الصيف الذي يتميز بالطقس الحار ، وترك هذا الاجهاد بدون علاج يعرضك لعواقب صحية فيما بعد .وذلك وفقا لما نشرته صحيفة "فيتشيرنايا موسكفا".

كشفت عدة أبحاث أعراض الإجهاد التي يتعرض لها الشخص منها قلة الطاقة، فإن الإجهاد الدائم واضطراب النوم ، قد يؤديان إلى انخفاض مستويات الطاقة.

كما أظهرت دراسة أجريت على 2316 مشاركًا أن التعرض للإجهاد مرتبط بزيادة خطر الإصابة بالأرق وزيادة التوتر ، وعدم الرغبة في ممارسة الرياضة، مما يعرض الأشخاص أيضا الي الاكتئاب .وفي ذات السياق قالت الدكتورة ناتاليا شيندريايفا، أخصائية طب الأعصاب، إذا كان الإجهاد القصير المدى مفيدا للجسم، فإن الإجهاد المستمر يؤدي إلى استنفاد طاقة الجسم.

وأشارت الاخصائية إلى أن الغدد الكظرية في حالة الإجهاد تفرز الأدرينالين الذي يحفز عمل منظومة المناعة. ولكن عندما تستمر هذه العملية فترة طويلة، فإنها تؤثر في القلب والأوعية الدموية،و إذ يرتفع مستوى ضغط الدم، ويسوء توتر الأوعية الدموية ويعمل القلب بمشقة وجهد.

إذا كان الأشخاص الأصحاء يستعيدون لياقتهم البدنية بسرعة بعد ذلك، فإن من يعاني من أمراض سيعانون من مشكلات إضافية.فمثلا الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة أو لديهم استعداد لارتفاع مستوى ضغط الدم، وزيادة الوزن، ومرض السكري، فإن إفراز الأدرينالين يؤدي إلى حدوث مضاعفات خطيرة.

نصحت الاخصائية بعدم تجاهل علاج امراض مثل الكآبة. لأن هذا ليس سوء مزاج فقط، بل مرض خطير لا يمكن علاجه إلا بمساعدة طبيب.