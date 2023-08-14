ما الإجهاد الحرارى وما أعراضه؟ ​هيئة الدواء توضح

وقالت هيئة الدواء: يمكن أن يحدث الإجهاد الحراري لأي شخص؛ ولكنه أكثر شيوعًا في الأشخاص الذين يمارسون الرياضة في الطقس الحار، أو الذين يعملون فى بيئة حارة، أو الذين يعانون من حالات طبية معينة.​

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تشمل أعراض الإجهاد الحرارى:​

* الصداع​

* الدوخة​

* الدوار​

* الغثيان​

* القيء​

* التعب​

* سرعة ضربات القلب​

* ضيق التنفس​

* احمرار الوجه​

* التعرق الشديد​

* الجفاف​

* فقدان الوعي​

وتابعت هيئة الدواء : في حالة الشعور بأي من هذه الأعراض، تنصح هيئة الدواء المصرية بضرورة تبريد الجسم، والحصول على راحة فورية عن طريق الانتقال إلى مكان بارد، وشرب الكثير من السوائل، ووضع كمادات باردة على الرأس والرقبة. وأشارات : إذا لم تتحسن الأعراض؛ فمن المهم طلب المساعدة الطبية.​